Угорщина вимагає від НАТО перегляду всіх програм на підтримку України

Угорський уряд надіслав офіційне звернення генсеку Північноатлантичного альянсу Єнсу Столтенбергу щодо України. У ньому йдеться про те, що Україна провалила реформування та не здатна виконувати свої базові зобов’язання перед Альянсом.

Про це УП підтвердили у штаб-квартирі НАТО.

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Українська держава ослабла до тієї міри, що тепер вона не здатна виконувати свої базові зобов’язання, в тому числі забезпечувати верховенство права та здійснювати ефективне економічне, соціальне та політичне управління,

– йдеться у документі.

Угорщина також наголошує, що Україна не досягла успіху "попри безпрецедентний рівень політичної підтримки та фінансової допомоги".

Також у документі йдеться, що Україна "становить небезпеку для сусідів". У зв'язку з цим, Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

"Щоби зберегти стабільність у регіоні на східному кордоні Альянсу, НАТО має адаптувати свою політику щодо України до цих нових обставин", –зазначають у зверненні.

При цьому у його тексті міститься норма, яка нагадує шантаж. Будапешт готовий відмовитися від всіх своїх звинувачень, якщо Україна не буде застосовувати мовну норму освітнього закону для національних меншин країн-членів НАТО (в тому числі – угорської меншини на Закарпатті).

Нагадаємо, наприкінці квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Угорщину та Україну якнайшвидше владнати розбіжності та знайти рішення суперечок. Як зауважив він, Угорщина – важливий член організації, а Україна є близьким її партнером.

Додамо, що Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.