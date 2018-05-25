Венгрия требует от НАТО пересмотра всех программ в поддержку Украины

Венгерское правительство направило официальное обращение генсеку Североатлантического альянса Енсу Столтенбергу в отношении Украины. В нем говорится о том, что Украина провалила реформирование и не способна выполнять свои базовые обязательства перед Альянсом.

Об этом УП подтвердили в штаб-квартире НАТО.

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Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление,

– говорится в документе.

Венгрия также подчеркивает, что Украина не достигла успеха "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи".

Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей". В связи с этим, Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине.

"Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должен адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах", –отмечают в обращении.

При этом в его тексте содержится норма, которая напоминает шантаж. Будапешт готов отказаться от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму образовательного закона для национальных меньшинств стран-членов НАТО (в том числе – венгерского меньшинства на Закарпатье).

Напомним, в конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию и Украину как можно быстрее уладить разногласия и найти решение споров. Как отметил он, Венгрия – важный член организации, а Украина является близким ее партнером.

Добавим, что Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует изменения к нему. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.