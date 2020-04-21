Украинцы жалуются на ужасные условия обсервации: ответ эксперта

Украинцев, которых эвакуировали из Объединенных Арабских Эмиратов, поселили на обсервацию в разные санатории Киевской области. Однако те жалуются на ужасные условия в комнатах. В частности, грибок на стенах и пятна на одеялах и подушках.

Председатель ассоциации гостеприимства Александр Лиев в эфире утреннего шоу на 24 канале объяснил, что не всегда можно верить таким заявлениям людей, которые находятся на обсервации.

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"В санатории "Октябрь" тоже было заявление человека, что грибок есть и все очень опасно. Мы надели костюмы и пошли смотреть. Выяснилось, что это не грибок, а плохо окрашенная стена. Человек потом сам это признал", – сказал Лиев.

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Александр Лиев заверил, что все заведения, которые выделили для обсервации украинцев, тщательно проверяют.

Проверяла санитарная служба и врачи, которые там работают. То есть это не какие-то заброшенные объекты. Там работает 250 человек персонала, из которых не менее 100 – врачи,

– сказал Лиев.

По его словам, в эти оздоровительные санатории ежегодно приезжают люди. Они покупают путевки туда за собственные деньги и всегда возвращаются.

"Это не тюрьма или заброшенный объект – это оздоровительное учреждение, которое действительно не выглядит на 5 звезд. Однако жизнь в сутки стоит 800 гривен и там есть много клиентов", – отметил Лиев.

В то же время он признал, что если ситуация действительно правдивая – это точно плохо и так не может быть.



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