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      Українці скаржаться на жахливі умови обсервації: відповідь експерта

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      Українців, яких евакуювали з Об'єднаних Арабських Еміратів, поселили на обсервацію у різні санаторії на Київщині. Однак ті скаржаться на жахливі умови в кімнатах. Зокрема, грибок на стінах та плями на ковдрах та подушках.

      Голова асоціації гостинності Олександр Лієв в ефірі ранкового шоу на 24 каналі пояснив, що не завжди можна вірити таким заявам людей, які перебувають на обсервації.

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      "В санаторії "Жовтень" теж була заява людини, що грибок є і все дуже небезпечно. Ми одягнули костюми і пішли дивитись. З'ясувалось, що це не грибок, а погано пофарбована стіна. Людина потім сама це визнала", – сказав Лієв.

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      Олександр Лієв запевнив, що усі заклади, які виділили для обсервації українців, ретельно перевіряють.

      Перевіряла санітарна служба і лікарі, які там працюють. Тобто це не якісь закинуті об'єкти. Там працює 250 людей персоналу, з яких не менше 100 – лікарі,
      – сказав Лієв.

      За його словами, у ці оздоровчі санаторії кожного року приїжджають люди. Вони купують путівки туди за власні гроші і завжди повертаються.

      "Це не тюрма чи покинутий об'єкт – це оздоровчий заклад, який дійсно не виглядає на 5 зірок. Однак прожиття за добу коштує 800 гривень і там є багато клієнтів", – наголосив Лієв.

      Водночас він визнав, що якщо ситуація дійсно правдива – це точно погано і так не може бути.


      Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України ОАЕ Евакуація українців Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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