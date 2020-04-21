Українці скаржаться на жахливі умови обсервації: відповідь експерта
Українців, яких евакуювали з Об'єднаних Арабських Еміратів, поселили на обсервацію у різні санаторії на Київщині. Однак ті скаржаться на жахливі умови в кімнатах. Зокрема, грибок на стінах та плями на ковдрах та подушках.
Голова асоціації гостинності Олександр Лієв в ефірі ранкового шоу на 24 каналі пояснив, що не завжди можна вірити таким заявам людей, які перебувають на обсервації.
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"В санаторії "Жовтень" теж була заява людини, що грибок є і все дуже небезпечно. Ми одягнули костюми і пішли дивитись. З'ясувалось, що це не грибок, а погано пофарбована стіна. Людина потім сама це визнала", – сказав Лієв.
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Олександр Лієв запевнив, що усі заклади, які виділили для обсервації українців, ретельно перевіряють.
Перевіряла санітарна служба і лікарі, які там працюють. Тобто це не якісь закинуті об'єкти. Там працює 250 людей персоналу, з яких не менше 100 – лікарі,
– сказав Лієв.
За його словами, у ці оздоровчі санаторії кожного року приїжджають люди. Вони купують путівки туди за власні гроші і завжди повертаються.
"Це не тюрма чи покинутий об'єкт – це оздоровчий заклад, який дійсно не виглядає на 5 зірок. Однак прожиття за добу коштує 800 гривень і там є багато клієнтів", – наголосив Лієв.
Водночас він визнав, що якщо ситуація дійсно правдива – це точно погано і так не може бути.
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