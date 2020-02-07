Украинцы женились в 6 раз больше, чем разводились: инфографика
За 2019 год в Украине было заключено более 237 тысяч браков. Больше всего зарегистрированных браков в Киевской области, а меньше всего – в Луганской области.
В Украине было заключено 237 858 браков, и зарегистрировано 38 427 разводов, сообщает Министерство юстиции Украины.
Читайте также: Кого в Украине больше: женщин или мужчин – инфографика
В тройку областей, где больше всего женились вошли:
- Киевская – 27 тысяч 998;
- Днепропетровская – 20 тысяч 187;
- Харьковская – 16 тысяч 834.
В тройку областей, где было меньше всего разводов попали:
- Закарпатская – 387;
- Черновицкая – 551;
- Луганская – 602.
К областям Украины, где было зарегистрировано наименьшее количество бракосочетаний относятся:
- Луганская – 3 тысяч 470;
- Кировоградская – 4 тысяч 807;
- Черниговская – 5 тысяч 161.
Больше всего украинцы разводились в этих областях:
- Киевская – 4 тысяч 297;
- Днепропетровская – 3 тысяч 962;
- Харьковская – 3 тысяч 629.
Количество зарегистрированных браков / Инфографика 24 канала
сегодня
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии