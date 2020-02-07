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      Украинцы женились в 6 раз больше, чем разводились: инфографика

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      Больше всего зарегистрированных браков в Киевской области / 24tv.ua

      За 2019 год в Украине было заключено более 237 тысяч браков. Больше всего зарегистрированных браков в Киевской области, а меньше всего – в Луганской области.

      В Украине было заключено 237 858 браков, и зарегистрировано 38 427 разводов, сообщает Министерство юстиции Украины.

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      В тройку областей, где больше всего женились вошли:

      • Киевская – 27 тысяч 998;
      • Днепропетровская – 20 тысяч 187;
      • Харьковская – 16 тысяч 834.

      В тройку областей, где было меньше всего разводов попали:

      • Закарпатская – 387;
      • Черновицкая – 551;
      • Луганская – 602.

      К областям Украины, где было зарегистрировано наименьшее количество бракосочетаний относятся:

      • Луганская – 3 тысяч 470;
      • Кировоградская – 4 тысяч 807;
      • Черниговская – 5 тысяч 161.

      Больше всего украинцы разводились в этих областях:

      • Киевская – 4 тысяч 297;
      • Днепропетровская – 3 тысяч 962;
      • Харьковская – 3 тысяч 629.

      Кількість зареєстрованих шлюбів та одружень інфографіка 24 канал
      Количество зарегистрированных браков / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Статистика Семья Инфографика Министерство юстиции
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