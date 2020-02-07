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      Українці одружувались у 6 разів більше, ніж розлучались: інфографіка

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      Найбільше зареєстрованих шлюбів у Київській області / 24tv.ua

      За 2019 рік в Україні було укладено більше 237 тисяч шлюбів. Найбільше зареєстрованих шлюбів у Київській області, а найменше – в Луганській області.

      В Україні було укладено 237 858 шлюбів, та зареєстровано 38 427 розлучень, повідомляє Міністерство юстиції України.

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      У трійку областей, де найбільше одружувались увійшли:

      • Київська – 27 тисяч 998;
      • Дніпропетровська – 20 тисяч 187;
      • Харківська – 16 тисяч 834.

      У трійку областей, де було найменше розлучень потрапили:

      • Закарпатська – 387;
      • Чернівецька – 551;
      • Луганська – 602.

      До областей України, де було зареєстровано найменшу кількість одружень відносяться:

      • Луганська – 3 тисяч 470;
      • Кіровоградська – 4 тисяч 807;
      • Чернігівська – 5 тисяч 161.

      Найбільше українці розлучалися в цих областях:

      • Київська – 4 тисяч 297;
      • Дніпропетровська – 3 тисяч 962;
      • Харківська – 3 тисяч 629.

      Кількість зареєстрованих шлюбів та одружень інфографіка 24 канал
      Кількість зареєстрованих шлюбів та одружень / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Сімʼя Новини України Інфографіка Статистика Міністерство юстиції
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