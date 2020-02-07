Українці одружувались у 6 разів більше, ніж розлучались: інфографіка

За 2019 рік в Україні було укладено більше 237 тисяч шлюбів. Найбільше зареєстрованих шлюбів у Київській області, а найменше – в Луганській області.

В Україні було укладено 237 858 шлюбів, та зареєстровано 38 427 розлучень, повідомляє Міністерство юстиції України. Читайте також: Кого в Україні більше: жінок чи чоловіків – інфографіка У трійку областей, де найбільше одружувались увійшли: Київська – 27 тисяч 998;

Дніпропетровська – 20 тисяч 187;

Харківська – 16 тисяч 834. У трійку областей, де було найменше розлучень потрапили: Закарпатська – 387;

Чернівецька – 551;

Луганська – 602. До областей України, де було зареєстровано найменшу кількість одружень відносяться: Луганська – 3 тисяч 470;

Кіровоградська – 4 тисяч 807;

Чернігівська – 5 тисяч 161. Найбільше українці розлучалися в цих областях: Київська – 4 тисяч 297;

Дніпропетровська – 3 тисяч 962;

Харківська – 3 тисяч 629.

Кількість зареєстрованих шлюбів та одружень / Інфографіка 24 каналу