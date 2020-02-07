Українці одружувались у 6 разів більше, ніж розлучались: інфографіка
За 2019 рік в Україні було укладено більше 237 тисяч шлюбів. Найбільше зареєстрованих шлюбів у Київській області, а найменше – в Луганській області.
В Україні було укладено 237 858 шлюбів, та зареєстровано 38 427 розлучень, повідомляє Міністерство юстиції України.
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У трійку областей, де найбільше одружувались увійшли:
- Київська – 27 тисяч 998;
- Дніпропетровська – 20 тисяч 187;
- Харківська – 16 тисяч 834.
У трійку областей, де було найменше розлучень потрапили:
- Закарпатська – 387;
- Чернівецька – 551;
- Луганська – 602.
До областей України, де було зареєстровано найменшу кількість одружень відносяться:
- Луганська – 3 тисяч 470;
- Кіровоградська – 4 тисяч 807;
- Чернігівська – 5 тисяч 161.
Найбільше українці розлучалися в цих областях:
- Київська – 4 тисяч 297;
- Дніпропетровська – 3 тисяч 962;
- Харківська – 3 тисяч 629.
Кількість зареєстрованих шлюбів та одружень / Інфографіка 24 каналу
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