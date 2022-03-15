В Украине 15 марта открывают 9 гуманитарных коридоров

Украинские власти договорились с Россией об открытии 9 гуманитарных коридоров на 15 марта. Оккупанты пообещали соблюдать тишину.

Коридоры организовали в Донецкой, Киевской, Сумской и Харьковской областях. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

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Маршруты гуманитарных коридоров

Из Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарная помощь с едой, водой и лекарством. На обратном пути автобусы заберут людей в Запорожье.

выедет гуманитарная помощь с едой, водой и лекарством. На обратном пути автобусы заберут людей в Запорожье. Из сел Богдановка, Новобогдановка и Бобрик Киевской области помощь отправится в Бровары .

. Из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки, Конотопа людей повезут в Полтаву.

Также гуманитарный коридор был организован из села Оскол Харьковской области.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук: