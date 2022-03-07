Количество разрушенных оккупантами учебных заведений растет каждый день. Об этом около полуночи 7 марта сообщил в эфире государственного телеканала "Рада" Сергей Шкарлетт.
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На сегодняшний день 211 школ, часть из которых полностью разрушены, а есть и поврежденные, но таких объектов становится все больше,
– сказал министр образования.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину объявили двухнедельные каникулы.
Сколько украинских детей убила Россия
- Российская агрессия унесла жизни 32 невинных детей, еще 70 – получили ранения.
- Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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