Кількість зруйнованих окупантами навчальних закладі зростає кожного дня. Про це близько опівночі 7 березня повідомив у ефірі державного телеканалу "Рада" Сергій Шкарлет.
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На сьогодні 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, а є й такі, що пошкоджені, але таких об'єктів стає все більше,
– сказав міністр освіти.
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні оголосили двотижневі канікули.
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