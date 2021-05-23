Этот праздник объединяет подвиги воинов Киевской Руси, казаков Гетманщины и современных Героев, которые положили свою жизнь на войне с Россией на Донбассе. Рассказываем подробнее, как возникла идея этого памятного дня и как его отмечают.

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Почему именно 23 мая

День Героев ежегодно приходится на 23 мая, хотя памятные мероприятия проходят в течение всей недели. В то же время во Львове областной совет постановил отмечать этот день в четвертое воскресенье мая. Поэтому, например, в прошлом году торжества прошли в городе 24 мая.

Праздник основали в 1941 году. Сделал это Второй Большой Сбор Организации Украинских Националистов. Праздник был приурочен к 23 мая 1938 года, когда в Роттердаме убили Евгения Коновальца. Дата была обусловлена и тем, что именно в мае ушли из жизни "лучшие сыны Украины XX века": Николай Михновский, Симон Петлюра и Евгений Коновалец.



Чествование памяти Героев во Львове / Фото ЛГС

Поэтому в этот день решили вспоминать украинских воинов – борцов за свободу Украины.

Сегодня чествуют геройский подвиг:

князей Киевской Руси,

казаков Гетманской Эпохи,

опрышков,

украинских сечевых стрельцов,

воинов Армии УНР, УПА,

деятелей ОУН,

жертв политических репрессий,

участников Революции Достоинства,

Героев Небесной Сотни,

участников АТО и ООС.

Как отмечают День Героев

Конечно, в советское время празднование праздника, связанного с ОУН, было невозможным и запретным. До обретения Украиной независимости День Героев отмечали подпольно. Члены и юношество ОУН проводили закрытые праздничные собрания (сходини – на украинском). После 1991 года праздник начал приобретать популярность, особенно на Западной Украине.

Ежегодно, в этот день представители власти и местного самоуправления, общественных и молодежных организаций проводят торжественное шествие к памятникам, мемориалам и могилам Героев Украины и общественные веча.

Важно! Сейчас День Героев не является официальным праздником в Украине. Национально-патриотические организации стараются, чтобы праздник получил такой статус.

Торжественные мероприятия во Львове

В 2021 году торжественные мероприятия по случаю Дня Героев состоялись во Львове. Молебен и возложение цветов осуществили на территории мемориального комплекса Небесной Сотни.

Мэр города Андрей Садовый на своей странице в фейсбуке опубликовал запись торжеств. По случаю праздника он написал, что украинцам есть кем гордиться и кого благодарить.

2020 год стал едва ли не единственным годом, когда во Львове не состоялось массовых мероприятий. Все пришлось отменить из-за карантина.