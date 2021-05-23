Це свято об'єднує подвиги воїнів Київської Русі, козаків Гетьманщини і сучасних Героїв, які поклали своє життя на війні з Росією на Донбасі. Розповідаємо детальніше, як виникла ідея цього пам'ятного дня та як його відзначають.
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Чому саме 23 травня
День Героїв щороку припадає на 23 травня, хоч пам'ятні заходи відбуваються протягом усього тижня. Водночас у Львові обласна рада постановила відзначати цей день у четверту неділю травня. Тому, наприклад, торік урочистості пройшли у місті 24 травня.
Свято започаткували у 1941 році. Зробив це Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів. Свято було приурочене до 23 травня 1938 року, коли в Роттердамі вбили Євгена Коновальця. Дата була обумовлена і тим, що саме у травні пішли з життя "кращі сини України XX століття": Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець.
Вшанування пам'яті Героїв у Львові / Фото ЛМР
Відтак цього дня вирішили згадувати українських вояків – борців за волю України.
Сьогодні вшановують геройський подвиг:
- князів Київської Русі,
- козаків Гетьманської Доби,
- опришків,
- українських січових стрільців
- вояків Армії УНР, УПА,
- діячів ОУН,
- жертв політичних репресій,
- учасників революції Гідності,
- Героїв Небесної Сотні,
- учасників АТО та ООС.
Як відзначають День Героїв
Звісно, у радянський час відзначення свята, пов'язаного з ОУН, було неможливим і забороненим. До здобуття Україною незалежності День Героїв відзначали підпільно. Члени та юнацтво ОУН проводили закриті святкові зібрання (сходини). Після 1991 року свято почало набувати популярності, особливо на Західній Україні.
Щорічно, у цей день представники влади та місцевого самоврядування, громадських і молодіжних організацій проводять урочисту ходу до пам'ятників, меморіалів та могил Героїв України та громадські віча.
Урочисті заходи у Львові
У 2021 році урочисті заходи з нагоди Дня Героїв відбулися у Львові. Молебень і покладання квітів здійснили на території меморіального комплексу Небесної Сотні.
Мер міста Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці опублікував запис урочистостей. З нагоди свята він написав, що українцям є ким пишатися і кому дякувати.
2020 рік став чи не єдиним роком, коли у Львові не відбулося масових заходів. Усе довелося скасувати через карантин.