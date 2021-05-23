Це свято об'єднує подвиги воїнів Київської Русі, козаків Гетьманщини і сучасних Героїв, які поклали своє життя на війні з Росією на Донбасі. Розповідаємо детальніше, як виникла ідея цього пам'ятного дня та як його відзначають.

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Чому саме 23 травня

День Героїв щороку припадає на 23 травня, хоч пам'ятні заходи відбуваються протягом усього тижня. Водночас у Львові обласна рада постановила відзначати цей день у четверту неділю травня. Тому, наприклад, торік урочистості пройшли у місті 24 травня.

Свято започаткували у 1941 році. Зробив це Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів. Свято було приурочене до 23 травня 1938 року, коли в Роттердамі вбили Євгена Коновальця. Дата була обумовлена і тим, що саме у травні пішли з життя "кращі сини України XX століття": Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець.



Вшанування пам'яті Героїв у Львові / Фото ЛМР

Відтак цього дня вирішили згадувати українських вояків – борців за волю України.

Сьогодні вшановують геройський подвиг:

князів Київської Русі,

козаків Гетьманської Доби,

опришків,

українських січових стрільців

вояків Армії УНР, УПА,

діячів ОУН,

жертв політичних репресій,

учасників революції Гідності,

Героїв Небесної Сотні,

учасників АТО та ООС.

Як відзначають День Героїв

Звісно, у радянський час відзначення свята, пов'язаного з ОУН, було неможливим і забороненим. До здобуття Україною незалежності День Героїв відзначали підпільно. Члени та юнацтво ОУН проводили закриті святкові зібрання (сходини). Після 1991 року свято почало набувати популярності, особливо на Західній Україні.

Щорічно, у цей день представники влади та місцевого самоврядування, громадських і молодіжних організацій проводять урочисту ходу до пам'ятників, меморіалів та могил Героїв України та громадські віча.

Важливо! Наразі День Героїв не є офіційним святом в Україні. Національно-патріотичні організації намагаються, аби свято отримало такий статус.

Урочисті заходи у Львові

У 2021 році урочисті заходи з нагоди Дня Героїв відбулися у Львові. Молебень і покладання квітів здійснили на території меморіального комплексу Небесної Сотні.

Мер міста Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці опублікував запис урочистостей. З нагоди свята він написав, що українцям є ким пишатися і кому дякувати.

2020 рік став чи не єдиним роком, коли у Львові не відбулося масових заходів. Усе довелося скасувати через карантин.