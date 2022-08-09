Химическое предприятие оказалось подконтрольным российской нефтяной компании

В Нацполиции рассказали об аресте корпоративных прав компании на сумму более 2,3 миллиарда гривен. Кроме того, арестованы 35 объектов недвижимости химической компании.

Кстати СБУ идентифицировала всех присоединившихся к "мвс россии" коллаборантов в Запорожье

Сообщается, что служащие предприятия ввели схему, благодаря которой скрыли реального собственника и выгодоприобретателя. Компания, являющаяся одним из крупнейших производителей органических химвеществ в Украине, – подконтрольна российской нефтяной компании, входящей в десятку мировых компаний в этой сфере.

Как сообщили в Нацполиции, полученные доходы нефтекомпании пополняют бюджет россии, из которого соответственно финансировалась российская агрессия.

Установлено, что за 2017 – 2022 годы должностные лица предприятия – производителя органических химических веществ в Украине – уклонились от уплаты более 3 миллиардов гривен налогов. Также незаконно перечислили в пользу юридического лица – нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более 5 миллиардов гривен для дальнейшей их легализации,

– говорится в сообщении.

В управление АРМА передали корпоративные права обществ более чем на 350 миллионов гривен

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что в управление Агентство по розыску и менеджменту активов переданы арестованные корпоративные права обществ более чем на 350 миллионов гривен. Речь идет об одном из крупнейших ТРЦ в Киеве.

По данным РБК-Украина, речь идет о торгово-развлекательном центре "Ocean Plaza", недавно окончательно закрывшемся. СМИ связывали возможное закрытие ТРЦ из-за того, что контрольный пакет акций Ocean Plaza принадлежит российскому бизнесмену и близкому другу путина – аркадию ротенберга.

Генпрокурор сообщил, что среди его конечных бенефициарных владельцев – граждане россии из близкого окружения владимира путина. Следствие установило, что деньги, полученные от деятельности ТРЦ, перечислялись по цепи финансовых операций в адрес граждан россии.

После этого эти средства использовались, в том числе, для финансирования производства и поставок боеприпасов для российских вооруженных сил.

Ранее – СБУ разоблачила экс-замглавы ГУР: смотрите видео