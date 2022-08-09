Хімічне підприємство виявилося підконтрольним російській нафтовій компанії

У Нацполіції розповіли про арешт корпоративних прав компанії на суму понад 2,3 мільярда гривень. Окрім того, арештовано 35 об'єктів нерухомості хімічної компанії.

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Повідомляється, що службовці підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигодонабувача. Компанія, яка є одним із найбільших виробників органічних хімречовин в України, – підконтрольна російській нафтовій компанії, що входить до десятки світових компаній у цій сфері.

Як повідомили у Нацполіції, отримані прибутки нафтокомпанії поповнюють бюджет росії, з якого відповідно фінансувалася російська агресія.

Встановлено, що упродовж 2017 – 2022 років службові особи підприємства – виробника органічних хімічних речовин в Україні – ухилилися від сплати понад 3 мільярди гривень податків. Також незаконно перерахували на користь юридичної особи – нерезидента, що підконтрольна російській нафтовій компанії, понад 5 мільярдів гривеь для подальшої їх легалізації,

– йдеться у повідомленні.

В управління АРМА передали корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що в управління Агентство з розшуку та менеджменту активів передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень. Йдеться про один із найбільших ТРЦ в Києві.

За даними РБК-Україна, йдеться про торговельно-розважальний центр "Ocean Plaza", який нещодавно остаточно закрився. ЗМІ пов'язували можливе закриття ТРЦ через те, що контрольний пакет акцій Ocean Plaza належить російському бізнесменові та близькому другові путіна – аркадію ротенбергу.

Генпрокурор повідомив, що серед його кінцевих бенефіціарних власників – громадяни росії з близького оточення владіміра путіна. Слідство встановило, що гроші, отримані від діяльності ТРЦ, перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян росії.

Після цього ці кошти використовували, в тому числі, для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для російських збройних сил.

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