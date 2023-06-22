В результате затоплений в воду попали химикаты, возбудители инфекционных болезней из кладбищ, туалетов, мусорных свалок.

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Все эти опасные вещества уже оказались в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате взрыва ГЭС. В реку Днепр попало более 150 тонн машинной смазки. Уже сейчас местные власти Одесской области запретили купание и лов рыбы в местных водоемах и Черном море.

Чем это опасно для окружающей среды

Во-первых, машинная смазка содержит химические вещества, которые могут быть вредными для водных организмов. Эти вещества могут растворяться и распространяться по реке, создавая опасность для рыбы, водных птиц и других животных, обитающих в водоеме.

Во-вторых, масло создает на поверхности водного объекта пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, таким образом снижает содержание кислорода в воде. Сгустки мазута могут оседать на дно и убивают все биоразнообразие, участвующее в самоочищении и восстановлении водоема.

Если вовремя не принять соответствующие меры, может произойти экологическая катастрофа. Изменится состояние воды, и в целом погибает экосистема.

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Подрыв Каховской ГЭС – это угроза всей планете. Мировой океан единственный для всех жителей Земли, потому страшные последствия Каховской катастрофы будут ощущаться даже на других континентах. Верим в Вооруженные Силы Украины и наших международных партнеров, которые помогут быстрее деоккупировать украинские территории и преодолеть последствия экоцида в Украине.

Одним из последствий подрыва Каховской ГЭС есть также невозможность быстрого возобновления подачи воды на территорию временно оккупированного Крыма, который останется без технической воды минимум на год, а то и больше. От нехватки водоснабжения также будут страдать Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области. Эта проблема возникает из-за обмеления Каховского водохранилища.

Ситуация в Черном море

Черное море взяло на себя первые видимые последствия взрыва Каховской ГЭС. Сейчас оно очень загрязнено. В Одессу начали прибивать остатки домов (окна, крыши, мебель), одежда, обувь, остатки растений и животных. И это только видимые загрязнения.

На побережьях моря стал критически заметен мор рыбы. Массовая смерть фауны в водоемах была зафиксирована в Раздольном Херсонской области. В Одесской области, кроме всего, на берег выносит мертвых дельфинов. Это свидетельствует о большом содержании токсичных веществ в воде и изменении ее структуры.

Мы с командой отправились в гуманитарную и экологическую миссию, чтобы провести отбор проб воды и донных отложений из реки Днепр и затопленных территорий. В настоящее время ведутся мониторинговые работы для оценки потенциальных угроз ситуации, которая имеет огромные последствия не только для Украины, но и для всего Черноморского региона.

Результаты исследований будут использованы в рамках уголовных производств, проводимых Специализированной экологической прокуратурой Украины и Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

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Как сейчас себя обезопасить?

В ближайшие дни будет происходить самая опасная часть экоцида, когда будут вымываться наиболее загрязненные и концентрированные частицы. Это продлится не одну неделю. Пока река не вымоет все в Черное море. Именно поэтому сейчас очень важно обезопасить себя и близких от инфекционных заболеваний: