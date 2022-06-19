В Украине будет солнечно и жара: прогноз погоды на 20 июня

Погода в понедельник, 20 июня, продолжит радовать любителей жары и огорчать тех, кто ее не переносит. Ни в одной области синоптики не обещают осадков. Лишь в некоторых регионах палящее солнце время от времени будет прятаться за облаками.

По всей Украине обещают солнечную погоду и безоблачное небо. Всюду – от Львовщины до Луганщины столбики термометров будут приближаться к +30 градусам.

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Высокие температурные показатели

Рекордсменкой по температурным показателям 20 июня станет Киевщина. Здесь воздух прогреется до +32...+34 градусов. Только немного меньшая жара – на Западе и в северных областях . Однако и здесь стоит искать прохладу через +31...+33 градуса.

На Востоке и в центральных областях местным жителям следует готовиться днем до +30...+32 градусов. Интересно, что самая низкая температура воздуха прогнозируется в обычно наиболее жарких Крыму и Одесщине – +28...+30. Почти такая же ситуация в южных регионах – +29...+31.

В Украине – чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Киеве солнце будет курить по полной – +32...+34 днем и ночью будет тепло +17...+19. Ни капли жители столицы в понедельник не увидят. Ветер юго-западный, скорость 3-8 метров в секунду.

20 июня в Украине из-за жары будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение – Ровенская область.

В понедельник жара усилится до +30...+33 градусов, а вот во вторник, 21 июня, градусная шкала съедет вниз – дожди освежат воздух до +25 градусов,

– написала синоптикиня Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +30...+32

Львов – +31...+33

Ивано-Франковск –+31...+33

Тернополь – +31...+33

Черновцы – +31...+33

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +31...+33

Ровно – +31...+33

Житомир – +31...+33

Винница – +29...+31

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +31...+33

Сумы – +31...+33

Полтава – +30...+32

Днепр – +30...+32

Запорожье – +29...+31

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +32...+34

Погода в Украине 20 июня / Карта Укргидрометцентра