В Украине будет солнечно и жара: прогноз погоды на 20 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в понедельник, 20 июня, продолжит радовать любителей жары и огорчать тех, кто ее не переносит. Ни в одной области синоптики не обещают осадков. Лишь в некоторых регионах палящее солнце время от времени будет прятаться за облаками.
По всей Украине обещают солнечную погоду и безоблачное небо. Всюду – от Львовщины до Луганщины столбики термометров будут приближаться к +30 градусам.
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Высокие температурные показатели
Рекордсменкой по температурным показателям 20 июня станет Киевщина. Здесь воздух прогреется до +32...+34 градусов. Только немного меньшая жара – на Западе и в северных областях . Однако и здесь стоит искать прохладу через +31...+33 градуса.
На Востоке и в центральных областях местным жителям следует готовиться днем до +30...+32 градусов. Интересно, что самая низкая температура воздуха прогнозируется в обычно наиболее жарких Крыму и Одесщине – +28...+30. Почти такая же ситуация в южных регионах – +29...+31.Обратите внимание! В Киеве солнце будет курить по полной – +32...+34 днем и ночью будет тепло +17...+19. Ни капли жители столицы в понедельник не увидят. Ветер юго-западный, скорость 3-8 метров в секунду.
В Украине – чрезвычайный уровень пожарной опасности
20 июня в Украине из-за жары будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение – Ровенская область.
В понедельник жара усилится до +30...+33 градусов, а вот во вторник, 21 июня, градусная шкала съедет вниз – дожди освежат воздух до +25 градусов,
– написала синоптикиня Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +30...+32
Львов – +31...+33
Ивано-Франковск –+31...+33
Тернополь – +31...+33
Черновцы – +31...+33
Хмельницкий – +31...+33
Луцк – +31...+33
Ровно – +31...+33
Житомир – +31...+33
Винница – +29...+31
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +31...+33
Сумы – +31...+33
Полтава – +30...+32
Днепр – +30...+32
Запорожье – +29...+31
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +32...+34