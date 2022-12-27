Прохладные +3...+5 градусов придут даже в Крым и на Закарпатье.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе Украины солнце будет редко появляться из-за облаков, однако осадков не прогнозируется. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. На Востоке облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь начнется до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Температура воздуха будет составлять +4...+6 градусов

В большинстве областей на Севере погода будет пасмурной, но осадки синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется до 0…+2 градусов. На юге будет несколько теплее – местами до +4...+6 градусов.

Погода в городах Украины на 28 декабря

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +2...+4

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на 28 декабря / Фото Укргидрометцентра