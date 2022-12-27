Прохолодні +3...+5 градусів прийдуть навіть у Крим та на Закарпаття.
Важливо США накрила аномальна снігова буря: кількість жертв зросла до 57
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, однак опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +3...+5 градусів. На Сході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря складатиме +4...+6 градусів
У більшості областей на Півночі погода буде похмурою, але опади синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до 0...+2 градусів. На Півдні буде дещо тепліше – місцями аж до +4...+6 градусів.
Погода в містах України на 28 грудня
Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +2...+4
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +4...+6
Харків – +2...+4
Київ – 0...+2
Прогноз погоди на 28 грудня / Фото Укргідрометцентру