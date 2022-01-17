Очень ветрено будет ночью и днем в западных и северных областях. Здесь скорость ветра будет достигать 17 – 22 метров в секунду.
Недавно Под Днепром на скользкой дороге перевернулась пожарная машина
На Западе – оранжевый уровень опасности
Наиболее опасная ситуация – во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В этих регионах днем порывы будут достигать даже 25 – 30 метров в секунду. Уровень опасности – II – оранжевый.
Без осадков обойдется только в южных областях и в Крыму
Без осадков, говорят синоптики, будет только в южных областях и на полуострове Крым. Также именно на Юге будет и теплее всего, температура будет колебаться в пределах +2...+6.
В остальных областях – будет снежить, а Львовщине не избежать мокрого снега с сильным дождем. Значительных перепадов температуры не будет, в среднем в Украине столбики термометров остановятся на отметках -2...+3.
Погода в городах Украины 17 января
Ужгород – 0... -2
Львов – 0... -2
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – -1...+1
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0... -2
Луцк – 0...+2
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – 0... -2
Одесса – +4...+6
Николаев – +2...+4
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+3
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Погода в городах Украины 17 января / Карта Укргидрометцентра