Дуже вітряно буде вночі та вдень у західних та північних областях. Тут швидкість вітру сягатиме 17 – 22 метрів на секунду.
Нещодавно Під Дніпром на слизькій дорозі перекинулася пожежна машина
На Заході – помаранчевий рівень небезпечності
Найбільш небезпечна ситуація – у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. У цих регіонах вдень пориви сягатимуть навіть 25 – 30 метрів на секунду. Рівень небезпечності – ІІ – помаранчевий.
Без опадів обійдеться лише у південних областях та у Криму
Без опадів, кажуть синоптики, буде лише у південних областях та на півострові Крим. Також саме на Півдні буде і найтепліше, температура коливатиметься у межах +2...+6.
У решті областей – сніжитиме, а Львівщині не уникнути мокрого снігу з сильним дощем. Значних перепадів температури не буде, в середньому в Україні стовпчики термометрів зупиняться на позначках -2...+3.
Погода у містах України 17 січня
Ужгород – 0...-2
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – 0...-2
Луцьк – 0...+2
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...-2
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1