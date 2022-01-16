Дуже вітряно буде вночі та вдень у західних та північних областях. Тут швидкість вітру сягатиме 17 – 22 метрів на секунду.

Нещодавно Під Дніпром на слизькій дорозі перекинулася пожежна машина

На Заході – помаранчевий рівень небезпечності

Найбільш небезпечна ситуація – у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. У цих регіонах вдень пориви сягатимуть навіть 25 – 30 метрів на секунду. Рівень небезпечності – ІІ – помаранчевий.

Без опадів обійдеться лише у південних областях та у Криму

Без опадів, кажуть синоптики, буде лише у південних областях та на півострові Крим. Також саме на Півдні буде і найтепліше, температура коливатиметься у межах +2...+6.

У решті областей – сніжитиме, а Львівщині не уникнути мокрого снігу з сильним дощем. Значних перепадів температури не буде, в середньому в Україні стовпчики термометрів зупиняться на позначках -2...+3.

Зверніть увагу! У Києві 17 січня падатиме мокрий сніг – як і вдень, так і вночі. Температура буде у межах -1...+1.

Погода у містах України 17 січня

Ужгород – 0...-2

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – 0...-2

Луцьк – 0...+2

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...-2

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1

Погода у містах України 17 січня / Карта Укргідрометцентру