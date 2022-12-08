Теплее всего будет на Юге, во временно оккупированном Россией Крыму. Там столбики термометров покажут максимально +11 градусов.

Непроглядный туман и штормовой ветер: на Украину надвигается опасная погода

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как рассказала синоптикиня Наталья Диденко, 9 декабря местами возможен мокрый снег и дождь, на Западе и Востоке периодически сильные порывы ветра, однако везде в Украине будет достаточно тепло.

Температура воздуха в пятницу составит 0...+5 градусов. Теплее всего будет на Юге – +4...+9, а в Крыму даже до +14 градусов.

В Киеве 9 декабря местами будет небольшой мокрый снег, после обеда без существенных осадков. Ночью -1...-3 градуса, днем около 0.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе утром и днем будет держаться ясная погода, а вечером небо будет облачным. Местами возможны мокрый снег и дождь. Столбики термометра покажут +3...+5 градусов. На Востоке облачная погода продержится весь день. Температура воздуха будет составлять +1…+3 градуса.

На Севере небо будет затянуто облаками. Синоптики прогнозируют +2...+4 градуса. На Юге будет значительно теплее – +6...+8 градусов, а местами до +11 градусов.

В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром пойдет снег. Во второй половине дня осадков не ожидается. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

Погода в городах Украины 9 декабря

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2..+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2..+4

Луцк – +2..+4

Ровно – +2..+4

Житомир – +2..+4

Винница – +2..+4

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +3…+5

Черкассы – 0...+2

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4…+6

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – 0…+2



Прогноз погоды на 9 декабря / Фото Укргидрометцентра