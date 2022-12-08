На Украину надвигается непогода

Видимость составит 200 – 500 метров. Поэтому спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

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Учитывая, что во многих регионах Украины выключают уличное освещение после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, видимость будет очень плохой. Потому и водителям, и пешеходам нужно быть крайне осторожными.

Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения,

– отметили в ГСЧС.

Заметим, в Одессе к туману прибавится еще и штормовой ветер. Его порывы будут достигать 10 – 15 метров в секунду.

Обратите внимание! Густой туман обещают не по всей Украине. В частности, его не будет в восточных областях. Там не объявляли опасную погоду.

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Правила поведения водителей во время густого тумана

Уменьшите скорость движения;

включите противотуманные фары совместно с ближним светом;

соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включите аварийную световую сигнализацию;

избегайте резких маневров на дороге.

В то же время, всех пешеходов призывают использовать светоотражающие ленты, чтобы водители могли их увидеть.