На Україну насувається негода

Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Через це рятувальники оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

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Враховуючи те, що в багатьох регіонах України вимикають вуличне освітлення після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, видимість буде дуже поганою. Тому і водіям, і пішоходам потрібно бути вкрай обережними.

Звертаємося до водіїв з проханням бути уважними на дорозі й неухильно дотримуватися правил дорожнього руху,

– наголосили в ДСНС.

Зауважимо, в Одесі до туману додасться ще й штормовий вітер. Його пориви сягатимуть 10 – 15 метрів на секунду.

Зверніть увагу! Густий туман обіцяють не по всій Україні. Зокрема, його не буде у східних областях. Там не оголошували небезпечну погоду.

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Правила поведінки водіїв під час густого туману

Зменште швидкість руху;

увімкніть протитуманні фари спільно з ближнім світлом;

тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;

уникайте різких маневрів на дорозі.

Водночас усіх пішоходів закликають використовувати світловідбиваючі стрічки, щоб водії могли їх побачити.