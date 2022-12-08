Найтепліше буде на Півдні, у тимчасово окупованому Росією Криму. Там стовпчики термометрів покажуть максимально +11 градусів.

Важливо Непроглядний туман та штормовий вітер: на Україну насувається небезпечна погода

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, 9 грудня місцями можливий мокрий сніг та дощ, на Заході та Сході періодично сильні пориви вітру, проте скрізь в Україні буде досить тепло.

Температура повітря у п'ятницю становитиме впродовж дня 0...+5 градусів. Найтепліше буде на Півдні – +4...+9, а в Криму навіть до +14 градусів.

У Києві 9 грудня місцями буде невеликий мокрий сніг, після обіду – без істотних опадів. Вночі -1...-3 градуси, вдень близько 0.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході вранці та вдень триматиметься ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Місцями можливі мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометра покажуть +3...+5 градусів. На Сході протягом усього дня погода буде похмурою. Температура повітря складатиме +1…+3 градуси.

На Півночі небо також буде затягнуте хмарами. Синоптики прогнозують +2...+4 градуси. Натомість на Півдні буде значно тепліше – +6...+8 градусів, а місцями до +11 градусів.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде сніг. У другій половині дня опадів не передбачається. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.

Погода у містах України 9 грудня

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2..+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2..+4

Луцьк – +2..+4

Рівне – +2..+4

Житомир – +2..+4

Вінниця – +2..+4

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – 0...+2

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – +2...+4

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на 9 грудня / Фото Укргідрометцентру