Найтепліше буде на Півдні, у тимчасово окупованому Росією Криму. Там стовпчики термометрів покажуть максимально +11 градусів.
Важливо Непроглядний туман та штормовий вітер: на Україну насувається небезпечна погода
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, 9 грудня місцями можливий мокрий сніг та дощ, на Заході та Сході періодично сильні пориви вітру, проте скрізь в Україні буде досить тепло.
Температура повітря у п'ятницю становитиме впродовж дня 0...+5 градусів. Найтепліше буде на Півдні – +4...+9, а в Криму навіть до +14 градусів.
У Києві 9 грудня місцями буде невеликий мокрий сніг, після обіду – без істотних опадів. Вночі -1...-3 градуси, вдень близько 0.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході вранці та вдень триматиметься ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Місцями можливі мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометра покажуть +3...+5 градусів. На Сході протягом усього дня погода буде похмурою. Температура повітря складатиме +1…+3 градуси.
На Півночі небо також буде затягнуте хмарами. Синоптики прогнозують +2...+4 градуси. Натомість на Півдні буде значно тепліше – +6...+8 градусів, а місцями до +11 градусів.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде сніг. У другій половині дня опадів не передбачається. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.
Погода у містах України 9 грудня
Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +2..+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +2..+4
Луцьк – +2..+4
Рівне – +2..+4
Житомир – +2..+4
Вінниця – +2..+4
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – 0...+2
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +1...+3
Харків – +2...+4
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на 9 грудня / Фото Укргідрометцентру