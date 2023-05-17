О нем в интервью 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. Он оценил нынешние позиции Украины в политическом плане и ее будущее.

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Игра в долгую

Украина демонстрирует отвагу на фронте и свою силу в борьбе с врагом. Это напрямую касается работы систем ПВО, поразительно преодолевающих ракетные атаки оккупантов, отметил Юрий Рашкин. Россия же слаба и ни на что не способна. По его мнению, в этой ситуации по состоянию на данный момент "непереданные самолеты не играют роли". Впрочем, на будущее Украине будет необходима авиация.

"Если говорить об игре в долгую, то Украине нужны будут самолеты и гарантии безопасности. Поскольку разговор о том, что Украина вступает в НАТО, достаточно серьезный. И Столтенберг об этом отмечал. Вступление страны в НАТО будет означать и оружие, и самолеты, и все, что с этим членством поступает", – сказал политический деятель.

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Позиции Украины

Позиции Украины на политической арене значительно укрепились. По словам Юрия Рашкина, страна доказывает Западу насколько выгодно иметь такого партнера.

То, что Франция готова тренировать украинских пилотов – игра в долгую. Такие заявления – уверенность в будущем и победе Украины. Все понимают, что страна является частью Европы и цивилизованного мира,

– отметил он.

Нюансы помощи

Не только верой, но и помощью и партнеры готовы ее оказывать. Юрий Рашкин объяснил, как это происходит.

"Мы возвращаемся к ситуации, когда Украина дает список того, что хочет. США и союзники смотрят на список целей, которые это оружие должно достичь, и ищут другие способы, как эти задачи могут быть выполнены. Потому что дело не в том, чтобы иметь самолеты, а решать задачи", – резюмировал общественный деятель.

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