Представитель украинской делегации в ТКГ отметил, что такие беспилотники являются "следующим поколением". По его словам, они "превосходят Bayraktar по всем характеристикам".

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Когда изготовят первую продукцию

Арестович рассказал, что первую продукцию завод должен изготовить уже в конце 2022 года.

В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые еще и перехватчики. То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой, – сказал Арестович.

На беспилотниках будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика, в частности корпус и т.д.

Что такое Anka? Это семейство беспилотников, разработанных турецкой компанией Turkish Aerospace Industries. У них есть средства для нейтрализации ПВО. Стандартное вооружение включает 8 управляемых противотанковых ракет Roketsan Cirit или 4 управляемых авиабомба MAM-L.

Bayraktar планируют производить в Украине

В Украине планируется запустить полномасштабное производство турецких беспилотников Bayraktar TB2. Их могут использовать для нужд ВСУ и поставки иностранным заказчикам.

Планируют открыть завод по производству "байракторов".

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