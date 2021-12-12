Речник української делегації у ТКГ зауважив, що такі безпілотники є "наступним поколінням". За його словами, вони "перевищують Bayraktar за всіма характеристиками".

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Коли виготовлять першу продукцію

Арестович розповів, що першу продукцію завод має виготовити вже наприкінці 2022 року.

Зокрема, може йтися і про реактивні безпілотники, які є перехоплювачами. Тобто, вони здатні діяти проти повітряних об'єктів, проти інших безпілотників. Навіть проти авіації пілотованої, – сказав Арестович.

На безпілотниках будуть українські двигуни і решта турецька авіоніка, зокрема, корпус тощо.

Що таке Anka Це сімейство безпілотників, розроблених турецькою компанією Turkish Aerospace Industries. Вони мають засоби для нейтралізації ППО. Стандартне озброєння включає 8 керованих протитанкових ракет Roketsan Cirit або 4 керовані авіабомби MAM-L.

Bayraktar планують виробляти в Україні