С 2006 года в Украине ведут дискуссии о будущем хрущевок. Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.
К теме Ремонт в хрущёвке: важные нюансы, на которые не все обращают внимание
Тогда же парламент принял закон о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда. Однако в нем нет механизма, как работать со старыми домами.
Что хотят изменить в законодательстве
Действующее законодательство предусматривает, что снос устаревшего жилья возможен с согласия 100% зарегистрированных жителей. По словам Шуляк, когда люди узнали о такой возможности, в каждую хрущевку, которая есть в Киеве, "были прописаны мама, папа, соседи".
Люди читают еще старый Жилищный кодекс и думают: "О, если мы будем прописаны, следовательно, на каждого человека по 20 метров плюс, и будет такой подарок от государства". Но вы же понимаете, что 100-процентное согласия всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно,
– сказала нардеп.
Поэтому Минрегион предлагает уменьшить этот барьер до 75% жителей.
Нужны усилия застройщиков
Чтобы решить проблему, нужны усилия застройщиков, жителей и власти. Однако Шуляк отметила, что для застройщиков – это бизнес, поэтому их нужно поощрить заниматься расселением хрущевок.
Политик говорит, что им следует предоставить от государства или города преференции. Например, платить меньше за землю, или получить какой-то большой земельный участок, или возможность подключиться к сетям по определенным тарифам.
Что такое хрущевки?
Это 5-этажные панельные и кирпичные дома без технического этажа, лифта и мусоропровода. Их начали массово строить в середине 20 века во времена правления Никиты Хрущева, откуда и пошло название. Их строили как временное жилье. Однако впоследствии срок использования постоянно увеличивали.
В Министерстве развития общин и территорий Украины отмечают, что в украинском законодательстве прописаны условия для реконструкции хрущевок, которые фактически невозможно выполнить.