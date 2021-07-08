В Украине будут судить заместителя командующего Черноморского флота России за госизмену

Украинские следователи завершили расследование против заместителя командующего Черноморского флота. Российского военнослужащего будут судить по нескольким статьям. Одна из них – государственная измена.

Дело против заместителя командующего Черноморского флота России передают в суд. Следователи СБУ уже направили в суд обвинительный акт в этом уголовном производстве.

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Россиянина подозревают в нескольких преступлениях

Подозреваемому инкриминируют государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины, планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.

Имени подозреваемого ОГП не называет, однако УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что им является российский чиновник Валерий Куликов.



Соратник российских оккупантов Валерий Куликов / Фото РИА Новости

Детали досудебного расследования

В марте 2014 года, находясь в штабе командования ВМС Украины, подозреваемый делал все возможное, чтобы помешать обороноспособности украинских войск. Он угрожал и заставлял украинских военных перейти на российскую сторону.

Также следователи выяснили, что подозреваемый проводил допрос захваченных украинских офицеров, которых удерживали на гауптвахте Черноморского флота России.