Украина окажется в плену туманов: прогноз погоды на 28 ноября

В понедельник, 28 ноября, погода будет пасмурной и влажной. В одной части регионов прогнозируется мокрый снег и дождь, а в другой – туман.

Теплее всего, уже традиционно, будет на Юге. Там ожидают до +10 градусов.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, понедельник в Украине будет облачным. Местами ожидается мокрый снег и дождь. Однако интенсивные осадки маловероятны. Сухая погода будет в большинстве областей, кроме:

Севера,

Юга,

центральных областей.

На Западе и Востоке атмосферный фронт ограничится облачностью и туманами. В восточных областях Украины ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра до 12–15 метров в секунду. Это ощутимо снизит температуру воздуха.

Там, где будет падать мокрый снег, прогнозируют его налипание и гололед. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+2 градуса. А в центре и на Востоке ожидается +1...+5 градусов. Теплее всего будет на Юге – до +7 градусов – и в Крыму – +12 градусов.

В Киеве 28 ноября будет идти небольшой мокрый снег. На дорогах гололед. Столбики термометров покажут 0 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В большинстве областей на Западе Украины небо будет покрыто облаками, но осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет держаться на уровне -1…+1 градус. На Востоке солнце будет редко появляться из-за облаков. Утром дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается. В восточных регионах будет немного теплее – +1…+3 градуса днем.

На севере облака будут скрывать небо, вечером ожидается мелкий дождь со снегом. Температура будет держаться на уровне 0…+2 градуса. В большинстве областей Юга утро будет пасмурным. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов.

В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь со снегом, температура воздуха составит -1...+1 градус.

Погода в городах Украины 28 ноября

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +5...+7

Симферополь – +8…+10

Кропивницкий – +2…+4

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0…+2

Суммы – 0…+2

Полтава – 0…+2

Днепр – +3...+5

Запорожье – +5…+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – -1…+1



Прогноз погоды на 28 ноября / Фото Укргидрометцентра