В Украине циркулирует штамм коронавируса Омикрон, – главный санитарный врач

В Украине до сих пор есть случаи заболевания коронавирусом, иногда даже смертельные. В стране в основном циркулирует штамм Омикрон, который вызывает более легкие симптомы, чем его предшественники.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, количество случаев инфицирования COVID-19 после начала полномасштабной войны действительно уменьшилось.

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Коронавирус никуда не исчез

Кузин рассказал, что с первых дней полномасштабной войны уровень тестирования упал почти на 90%. Такая ситуация происходила почти на всей территории Украины. Лишь некоторые области демонстрировали такие же тренды, как и в довоенный период.

"Сейчас в среднем мы проводим около 3,5 тысячи тестов с использованием быстрых методов диагностики. Это тестирование преимущественно на уровне первичного звена медицинской помощи. И 1100 – 1200 исследований ПЦР. Это – тогда, когда пациент госпитализируется или у него делается полноценное молекулярное исследование", – заметил врач.

По его словам, новые случаи инфицирования коронавирусом до сих пор фиксируют. Однако их количество значительно уменьшилось.

"Суммарно в течение недели мы регистрируем около 4 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19. И к сожалению, есть также смертельные случаи", – добавил Кузин.

Врач отметил, что есть случаи инфицирования и среди медицинских работников. В то же время общее количество случаев действительно меньше, чем до войны.

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В Украине в основном циркулирует Омикрон

Кузин отметил, что смертность сейчас находится на довольно низких показателях. За неделю от осложнений коронавируса умирают 20 – 30 человек. Это гораздо меньше, чем во время пиковых нагрузок и пиковых волн COVID-19.

В Украине продолжается так называемый молекулярно эпидемиологический надзор. Это значит, что мы с каждой территории, в каждой области берем образцы COVID-19, этого вируса, и расшифровываем геном. Мы смотрим, какие штаммы циркулируют в Украине. Так вот в Украине продолжает циркулировать Омикрон,

– заметил главный санврач.

Он добавил, что этот штамм вызывает гораздо более легкие случаи, которые маскируются под обычный ОРВИ и проходят за 3 – 4 дня. Чаще всего Омикрон не приводит к тяжелому течению болезни.

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