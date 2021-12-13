В Украине еще две области переходят в желтую зону
13 декабря 2021 , 17:47Читати новину українською
Источник:Олег Немчинов в телеграме
На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Украине две области переходят в желтую карантинную зону. Речь идет о Хмельницкой и Винницкой областях.
Соответствующее решение было одобрено 13 декабря во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил Олег Немичнов.
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По результатам решили установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 желтый уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей,
– отметил министр Кабинета министров.
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