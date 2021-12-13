В Украине еще две области переходят в желтую зону

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Украине две области переходят в желтую карантинную зону. Речь идет о Хмельницкой и Винницкой областях.

Соответствующее решение было одобрено 13 декабря во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил Олег Немичнов.

Читайте также В Украине штамм Омикрон может появиться уже на этой неделе

По результатам решили установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 желтый уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей,

– отметил министр Кабинета министров.

Новость дополняется...