В Укроборонпроме подтвердили эту информацию. Вместе с тем в государственном концерне подчеркнули, что, несмотря на регулярные ракетные удары врага и обстрелы наших оборонных предприятий, Украине есть чем воевать и дальше выгонять оккупантов с нашей территории.

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Россия ударила по заводу "Визар"

Ракетный удар по заводу оборонного комплекса Украины "Визар" нанесла Россия после того, как украинский "Нептун" потопил флагман Черноморского флота страны-террористки "Москва".

В Укроборонпроме отметили, что получают немало запросов от СМИ с просьбой рассказать подробности положения дел на предприятии. Впрочем, журналистов попросили ограничиться информацией, которую предоставляют официальные источники по собственной инициативе.

При этом в госпредприятии подчеркнули, что, несмотря на все попытки России ослабить украинский оборонный комплекс, нашему государству есть чем воевать. Динамика поступления военной и специальной техники в мощную армию мира – Вооруженных Сил Украины – только растет, подчеркнули в Укроборонпроме.

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