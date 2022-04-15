В Укроборонпромі підтвердили цю інформацію. Разом з тим у державному концерні наголосили, що попри регулярні ракетні удари ворога та обстріли наших оборонних підприємств, Україні є чим воювати і надалі виганяти окупантів з нашої території.

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Росія вдарила по заводу "Візар"

Ракетний удар по заводу оборонного комплексу України "Візар" Росія завдала після того, як український "Нептун" потопив флагман Чорноморського флоту країни-терористки "Москва".

В Укроборонпромі зазначили, що отримують чимало запитів від ЗМІ з проханням розповісти подробиці стану справ на підприємстві. Втім журналістів попросили наразі обмежитись інформацією, яку надають офіційні джерела з власної ініціативи.

При цьому у держпідприємстві наголосили, що попри всі намагання Росії послабити український оборонний комплекс, нашій державі є чим воювати. Динаміка надходження військової та спеціальної техніки до найпотужнішої армії світу – Збройних Сил України – лише зростає, підкреслили в Укроборонпромі.

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