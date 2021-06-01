Сколько будут платить водителям

Водители, которые будут помогать полиции фиксировать нарушения, будут получать 10% от суммы штрафа, который оплатит нарушитель. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, в Украине высокие показатели оплачиваемости штрафов.

За год работы системы автоматической фиксации правоохранители составили более 1,7 миллиона админпостановлений о нарушении ПДД.

Из этого количества более 1,4 миллиона выполнили. Штрафы были оплачены на общую сумму более 259 миллионов гривен. 85% оплаченных постановлений – это высокий показатель даже для европейских стран. А еще это высокий уровень оплаты и ответственности со стороны правонарушителей. Почти 90% всех штрафов оплачивается в первые 10 дней,

– рассказал Белошицкий.

Он отметил, что по сравнению с 2020 годом количество аварий со смертельным исходом сократилось на 17% и на 14% уменьшилось количество ДТП с травмированными. То есть погибло на 133 человек меньше и травмировалось на 1 010 человек меньше.

Обратите внимание! 1 июня 2021 года исполнился год с начала работы системы автоматической фиксации нарушений. За это время закупили 220 камер, из них 130 уже установили. До конца 2021 года планируют установить 400 камер, а к 2024 году – 1500.

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