Скільки платитимуть водіям

Водії, які допомагатимуть поліції фіксувати порушення, отримуватимуть 10% від суми штрафу, який сплатить порушник. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, в Україні є високі показники сплачуваності штрафів.

За рік роботи системи автоматичної фіксації правоохоронці склали понад 1,7 мільйона адмінпостанов про порушення ПДР.

З цієї кількості понад 1,4 мільйона виконали. Штрафи були оплачені на загальну суму понад 259 мільйонів гривень. 85% оплачених постанов – це високий показник навіть для європейських країн. А ще це високий рівень оплати і відповідальності з боку правопорушників. Майже 90% всіх штрафів оплачується в перші 10 днів,

– розповів Білошицький.

Він наголосив, що у порівнянні з 2020 роком кількість аварій зі смертельними випадками зменшилась на 17% і на 14% зменшилась кількість ДТП із травмованими. Тобто загинуло на 133 осіб менше і травмувалося на 1 010 осіб менше.

Зверніть увагу! 1 червня 2021 року виповнився рік з початку роботи системи автоматичної фіксації порушень. За цей час закупили 220 камер, з них 130 вже встановили. До кінця 2021 року планують встановити 400 камер, а до 2024 року – 1500.

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