Денис Шмыгаль отметил, что миллионы украинцев до сих пор остаются в других странах.
Важно Зеленский ответил, нужны ли гарантии безопасности еще до встречи с Путиным
"Правительство совместно с нашими дипломатами и правительствами стран-партнеров работает над тем, чтобы систематизировать помощь украинцам, которые выехали", – сообщил премьер-министр Украины.
Кроме того, он рассказал что сейчас обсуждают:
- Необходимость убрать плату за роуминг,
- социальные выплаты в действии,
- развертывание украинского учебного процесса,
- включение Украины в единое европейское платежное пространство.
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