Денис Шмигаль зазначив, що мільйони українців досі залишаються в інших країнах.
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"Уряд спільно з нашими дипломатами та урядами країн-партнерів працює над тим, аби систематизувати допомогу українцям, які виїхали", – повідомив прем'єр-міністр України.
Крім того, він розповів що зараз обговорюють:
- Необхідність прибрати плату за роумінг,
- соціальні виплати в Дії,
- розгортання українського навчального процесу,
- включення України до Єдиного європейського платіжного простору.
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