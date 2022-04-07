Денис Шмигаль зазначив, що мільйони українців досі залишаються в інших країнах.

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"Уряд спільно з нашими дипломатами та урядами країн-партнерів працює над тим, аби систематизувати допомогу українцям, які виїхали", – повідомив прем'єр-міністр України.

Крім того, він розповів що зараз обговорюють:

  • Необхідність прибрати плату за роумінг,
  • соціальні виплати в Дії,
  • розгортання українського навчального процесу,
  • включення України до Єдиного європейського платіжного простору.

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