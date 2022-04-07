Зеленський не проти паралельного процесу
Зеленський заявив, що узгодження гарантій безпеки та діалог з країною-агресором – це паралельні процеси. Про це президент сказав індійському ЗМІ Republic Media Network.
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Я вважаю, що це паралельний процес і не треба ніякими зустрічами або чіткими домовленостями уповільнювати процес діалогу,
– відповів Зеленський на питання, чи потрібні безпекові гарантії до зустрічі з Путіним.
Разом з тим, глава держави вважає, що було б краще мати чіткі домовленості з гарантами безпеки до зустрічі з Росією.
"Ми на сьогодні знаємо, що ті чи інші країни готові нам показати гарантії безпеки. Краще було б до зустрічі з Росією вже мати чіткі домовленості щодо наших гарантів безпеки і чіткі домовленості, які конкретно країни готові на себе взяти ті чи інші обов'язки", – зазначив президент.
Зеленський не хоче зустрічі заради зустрічі
Зеленський переконує, що з Росією краще зустрічатися, маючи так званий пул домовленостей. Глава держави заявив, що не прагне зустрічей заради зустрічей.
Так, я вважаю, що це було б краще з пулом цих домовленостей зустрічатися з РФ, щоб не просто була зустріч заради зустрічі, а була якась конкретика,
– сказав президент.
Він додав, що українська сторона готова на те, "щоб все це відбувалося у паралельному форматі, щоб не чекати, що наша зустріч буде за 1 – 2 роки".
"Ми не хочемо, щоб війна продовжувалася так довго", – резюмував Зеленський.
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