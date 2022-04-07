Зеленський не проти паралельного процесу

Зеленський заявив, що узгодження гарантій безпеки та діалог з країною-агресором – це паралельні процеси. Про це президент сказав індійському ЗМІ Republic Media Network.

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Я вважаю, що це паралельний процес і не треба ніякими зустрічами або чіткими домовленостями уповільнювати процес діалогу,

– відповів Зеленський на питання, чи потрібні безпекові гарантії до зустрічі з Путіним.

Разом з тим, глава держави вважає, що було б краще мати чіткі домовленості з гарантами безпеки до зустрічі з Росією.

"Ми на сьогодні знаємо, що ті чи інші країни готові нам показати гарантії безпеки. Краще було б до зустрічі з Росією вже мати чіткі домовленості щодо наших гарантів безпеки і чіткі домовленості, які конкретно країни готові на себе взяти ті чи інші обов'язки", – зазначив президент.

Зеленський не хоче зустрічі заради зустрічі

Зеленський переконує, що з Росією краще зустрічатися, маючи так званий пул домовленостей. Глава держави заявив, що не прагне зустрічей заради зустрічей.

Так, я вважаю, що це було б краще з пулом цих домовленостей зустрічатися з РФ, щоб не просто була зустріч заради зустрічі, а була якась конкретика,

– сказав президент.

Він додав, що українська сторона готова на те, "щоб все це відбувалося у паралельному форматі, щоб не чекати, що наша зустріч буде за 1 – 2 роки".

"Ми не хочемо, щоб війна продовжувалася так довго", – резюмував Зеленський.

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