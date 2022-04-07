Зеленский не против параллельного процесса

Зеленский заявил, что согласование гарантий безопасности и диалог со страной-агрессором – это параллельные процессы. Об этом президент сказал индийскому СМИ Republic Media Network.

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Я считаю, что это параллельный процесс и не нужно никакими встречами или четкими договоренностями замедлять процесс диалога,

– ответил Зеленский на вопрос, нужны ли гарантии безопасности для встречи с Путиным.

Вместе с тем глава государства считает, что было бы лучше иметь четкие договоренности с гарантами безопасности до встречи с Россией.

"Мы сегодня знаем, что те или иные страны готовы нам показать гарантии безопасности. Лучше было бы до встречи с Россией уже иметь четкие договоренности относительно наших гарантов безопасности и четкие договоренности, какие конкретно страны готовы на себя взять те или иные обязанности", – отметил президент.

Зеленский не хочет встречи ради встречи

Зеленский утверждает, что с Россией лучше встречаться, имея так называемый пул договоренностей. Глава государства заявил, что не стремится к встречам ради встреч.

Да, я считаю, что это было бы лучше с пулом этих договоренностей встречаться с РФ, чтобы не просто была встреча ради встречи, а была какая-то конкретика,

– сказал президент.

Он добавил, что украинская сторона готова к тому, "чтобы все это происходило в параллельном формате, чтобы не ждать, что наша встреча будет через 1 – 2 года".

"Мы не хотим, чтобы война длилась так долго", – резюмировал Зеленский.