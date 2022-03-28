В Украине хотят запретить пророссийские партии

Депутаты зарегистрировали законопроект, запрещающий деятельность пророссийских партий в Украине.

Об этом рассказала заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

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Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из 5 судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам окончательно и кассационному обжалованию не подлежит,

– пояснила Ольга Совгиря.

Законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии разрешается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем говорится в решении суда,

– отметила депутат.

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