Главное о запрете русской музыки

Ограничения предлагают ввести до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий.

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Запрет на российскую музыку будет касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора:

по радио и телевидению;

в развлекательных заведениях;

в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);

в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;

в гостиничном и ресторанном бизнесе;

в кинотеатрах;

в общественном пространстве.

Увеличение квот на украинскую музыку

В то же время, предлагают увеличение квот украинской музыки в радио эфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – до 50%.

Напомним, согласно законодательству, телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке в объеме не менее 35% общего объема песен в течение суток, а также не менее 35% общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00.

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