Главное о запрете русской музыки
Ограничения предлагают ввести до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий.
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Запрет на российскую музыку будет касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора:
- по радио и телевидению;
- в развлекательных заведениях;
- в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
- в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
- в гостиничном и ресторанном бизнесе;
- в кинотеатрах;
- в общественном пространстве.
Увеличение квот на украинскую музыку
В то же время, предлагают увеличение квот украинской музыки в радио эфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – до 50%.
Напомним, согласно законодательству, телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке в объеме не менее 35% общего объема песен в течение суток, а также не менее 35% общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00.
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