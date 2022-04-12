Головне про заборону російської музики

Обмеження пропонують ввести до закінчення війни, зокрема до звільнення всіх окупованих українських територій.

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Заборона на російську музику стосуватиметься також і на її виконання громадянами і резидентами держави-агресора:

на радіо і телебаченні;

в розважальних закладах;

в громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);

в закладах освіти, закладах культури та відпочинку;

в готельного та ресторанного бізнесу;

в кінотеатрах;

в громадському просторі.

Збільшення квот на українську музику

Водночас пропонують збільшення квот української музики в радіо ефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів – до 50%.

Нагадаємо, наразі, згідно з законодавством, телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою в обсязі не менше 35% загального обсягу пісень впродовж доби, а також не менше 35% загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 та між 15.00 та 22.00.

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