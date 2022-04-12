Наразі над всіма проросійськими компаніями встановили контроль. Про це повідомили в Нацполіції 11 квітня.

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Після воєнної агресії у 2014 році Росія почала процес перереєстрації бенефіціарів та використання підконтрольних компаній із реєстрацією інших країн.

Такі дії проводили для того, щоб приховати остаточного власника, який отримує гроші, ухилення від сплати податків та загалом уникнення санкцій. Окрім того, це дозволяє контролювати активи та майно і після повномасштабного вторгнення.

Тому правоохоронці почали оперативні пошуки проросійських компаній в Україні і встановили, що:

3600 українських компаній у 2021 – 2022 роках завезли з країни агресора товарів на 215 мільярдів гривень. Водночас оплату здійснили на 95 мільярдів гривень. Фактично 120 мільярдів гривень могли переказати Росії.

303 суб'єкти господарювання після 2014 року отримали понад 7,1 мільярда позики від російських компаній та постійно здійснювали виплати відсотків із прибутку.

200 українських компаній упродовж 2021 – 2022 років повернули понад 10,6 мільярда гривень відсотків за контрактами позики на адресу підконтрольним Росії офшорам.

3570 українських компаній у 2021 – 2022 завезли з Білорусії товарів на 218 мільярдів гривень та здійснили оплату на 142 мільярди. Тобто 76 мільярдів вони могли переказати компаніям Білорусі.

Нацполіція поінформувала українські банки, НБУ, Держфінмоніторинг щодо діяльності цих 7 тисяч проросійських компаній.

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