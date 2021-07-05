Из-за нового штамма Дельта: правительство утвердило новые правила въезда в Украину

В Украине с 5 июля обновили правила въезда в Украину из-за распространения нового штамма вируса Дельта. Отныне некоторым гражданам необходимо будет сдать экспресс-тест или отсидеть самоизоляцию.

Стоит отметить, что новые правила въезда в Украину применяются только к тем лицам, кто приезжает из стран со значительным распространением опасного штамма.

Важно Во Львове усилили карантин в общественных заведениях: готовятся к распространению штамма Дельта

Так, новые правила касаются тех, кто вернулся из:

Португалии,

России,

Великобритании,

Индии.

Или находились на их территории не меньше 7 дней в течение последних 14 дней.

Каковы условия въезда

Украинцам, которые возвращаются из этих стран, нужно:

дополнительно пройти экспресс-тестирование на определение антигена SARS-CoV-2, сделанное непосредственно в пункте пропуска через государственную границу,

на определение антигена SARS-CoV-2, сделанное непосредственно в пункте пропуска через государственную границу, пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Иностранцам и лицам без гражданства, которые не прошли экспресс-тестирование, пересечение границы будет запрещено.

Отметим, что для въезда в Украину из других стран правила не менялись, так как наше государство находится в зеленой зоне.