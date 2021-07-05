Из-за нового штамма Дельта: правительство утвердило новые правила въезда в Украину
В Украине с 5 июля обновили правила въезда в Украину из-за распространения нового штамма вируса Дельта. Отныне некоторым гражданам необходимо будет сдать экспресс-тест или отсидеть самоизоляцию.
Стоит отметить, что новые правила въезда в Украину применяются только к тем лицам, кто приезжает из стран со значительным распространением опасного штамма.
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Так, новые правила касаются тех, кто вернулся из:
- Португалии,
- России,
- Великобритании,
- Индии.
Или находились на их территории не меньше 7 дней в течение последних 14 дней.
Каковы условия въезда
Украинцам, которые возвращаются из этих стран, нужно:
- дополнительно пройти экспресс-тестирование на определение антигена SARS-CoV-2, сделанное непосредственно в пункте пропуска через государственную границу,
- пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.
Отметим, что для въезда в Украину из других стран правила не менялись, так как наше государство находится в зеленой зоне.