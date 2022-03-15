Украине известно, где Россия готовит наемников для войны, – Генштаб

Российские захватчики не оставляют намерений бросить так называемое усиление для своих оккупатов в Украине. Нашему государству известно, где именно таких готовят.

В Генштабе сообщили, что есть информация об организации специальных центров подготовки для них в российском Смоленске. Также говорится о белорусских городах – Гомеле и Бобруйске.

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Неоднократно поступала информация об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске. В то же время в течение дня противник активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь,

– говорят в ВСУ.

Наши военные отмечают, что враг сосредоточен также вербовке наемников из других стран. Оккупанты решают проблемные вопросы по логистическому обеспечению своих войск, действующих на территории Украины.

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