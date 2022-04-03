Украине известны все военные преступники России, устроившие зверства в Буче, – журналист

1 апреля Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов ряд населенных пунктов в Киевской области, в том числе Бучу. Она была одной из самых горячих точек боев под Киевом.

Российские войска делали геноцид против мирного населения Бучи и, вероятно, думают, что им это сойдет с рук. Впрочем, один из украинских журналистов Роман Цимбалюк заявил, что все будет не так – все причастные будут наказаны.

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Украине известны военные преступники России, устроившие зверства в Буче

Журналист говорит, что российские солдаты полагают, что они будут счастливо жить после военных преступлений с ворованными стиральными машинами. Но будет немного не так:

Номера военных частей Минобороны России, которые зашли в Бучу, известны Украине и через несколько дней будут в Международном уголовном суде,

– сообщил Цимбалюк.

Это значит, что уже есть поименный перечень командиров этих подразделений, их адреса в России и состав семей с именами.

Далее будут установлены личные данные всего офицерского состава – командиров батальонов, рот и взводов. Следующее действие – составление поименного списка солдат, причастных к этому.

По словам Цимбалюка, такие преступления не имеют срока давности и исполнители будут наказаны.

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