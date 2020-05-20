В Украине количество ФЛП в IT-сфере выросло на 30 тысяч человек: данные Минюста
В 2019 году количество ФЛП в IT-сфере выросло на 22% – то есть их стало на 30 тысяч больше. Сейчас общее количество айтишников-предпринимателей – 183 тысячи человек.
Как сообщил портал DOU, ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц, общий рост количества физлиц-предпринимателей за 2019 год – всего 6%.
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Но отметили, что рост произошел по всем видам деятельности и во всех регионах Украины. В частности, значительный процент новых IТ-ФЛП приходится на Киев и Киевскую область – почти 40%.
► Где зафиксировали самый активный рост
Самые быстрые темпы роста ФЛП-айтишников были именно в небольших областях:
- Волынской;
- Ровненской;
- Ивано-Франковской;
- Полтавской.
Здесь количество увеличилось на более чем 25%.
Статистика роста ФЛП-айтишников / Фото DOU
► Самые популярные КВЭДы
Классификации видов экономической деятельности различны. Однако самыми популярными являются:
- компьютерное программирование – почти 124 тысячи человек;
- консультирование по вопросам информатизации – 27 тысяч;
- обработка данных – 22 тысячи.
Статистика самых популярных КВЭД / Фото DOU
► Женщины в IT-сфере
Стоит отметить, что доля женщин возросла лишь на 1 процентный пункт. В общем женщины заняли лишь 26% от общего числа ФЛП в этой сфере. Также в крупных городах женщин в этой сфере больше – почти 30%.
Гендерное разделение в зависимости от населения городов / Фото DOU