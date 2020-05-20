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В Украине количество ФЛП в IT-сфере выросло на 30 тысяч человек: данные Минюста

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Количество ФЛП айтишников в Украине выросло
Количество ФЛП айтишников в Украине выросло / dsnews

В 2019 году количество ФЛП в IT-сфере выросло на 22% – то есть их стало на 30 тысяч больше. Сейчас общее количество айтишников-предпринимателей – 183 тысячи человек.

Как сообщил портал DOU, ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц, общий рост количества физлиц-предпринимателей за 2019 год – всего 6%.

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Но отметили, что рост произошел по всем видам деятельности и во всех регионах Украины. В частности, значительный процент новых IТ-ФЛП приходится на Киев и Киевскую область – почти 40%.

► Где зафиксировали самый активный рост

Самые быстрые темпы роста ФЛП-айтишников были именно в небольших областях:

  • Волынской;
  • Ровненской;
  • Ивано-Франковской;
  • Полтавской.

Здесь количество увеличилось на более чем 25%.


Статистика роста ФЛП-айтишников / Фото DOU

► Самые популярные КВЭДы

Классификации видов экономической деятельности различны. Однако самыми популярными являются:

  • компьютерное программирование – почти 124 тысячи человек;
  • консультирование по вопросам информатизации – 27 тысяч;
  • обработка данных – 22 тысячи.


Статистика самых популярных КВЭД / Фото DOU

► Женщины в IT-сфере

Стоит отметить, что доля женщин возросла лишь на 1 процентный пункт. В общем женщины заняли лишь 26% от общего числа ФЛП в этой сфере. Также в крупных городах женщин в этой сфере больше – почти 30%.

IT-сфера
Гендерное разделение в зависимости от населения городов / Фото DOU

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Новости Украины Гендерное равенство Министерство юстиции ФОПы Бизнес IT-бизнес
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