В Украине количество ФЛП в IT-сфере выросло на 30 тысяч человек: данные Минюста

В 2019 году количество ФЛП в IT-сфере выросло на 22% – то есть их стало на 30 тысяч больше. Сейчас общее количество айтишников-предпринимателей – 183 тысячи человек.

Как сообщил портал DOU, ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц, общий рост количества физлиц-предпринимателей за 2019 год – всего 6%.

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Но отметили, что рост произошел по всем видам деятельности и во всех регионах Украины. В частности, значительный процент новых IТ-ФЛП приходится на Киев и Киевскую область – почти 40%.

► Где зафиксировали самый активный рост

Самые быстрые темпы роста ФЛП-айтишников были именно в небольших областях:

Волынской;

Ровненской;

Ивано-Франковской;

Полтавской.

Здесь количество увеличилось на более чем 25%.



Статистика роста ФЛП-айтишников / Фото DOU

► Самые популярные КВЭДы

Классификации видов экономической деятельности различны. Однако самыми популярными являются:

компьютерное программирование – почти 124 тысячи человек;

консультирование по вопросам информатизации – 27 тысяч;

обработка данных – 22 тысячи.



Статистика самых популярных КВЭД / Фото DOU

► Женщины в IT-сфере

Стоит отметить, что доля женщин возросла лишь на 1 процентный пункт. В общем женщины заняли лишь 26% от общего числа ФЛП в этой сфере. Также в крупных городах женщин в этой сфере больше – почти 30%.



Гендерное разделение в зависимости от населения городов / Фото DOU