В Україні кількість ФОПів в IT-сфері зросла на 30 тисяч осіб: дані Мін'юсту
У 2019 році кількість ФОПів в IT-сфері зросла на 22% – тобто їх стало на 30 тисяч більше. Зараз загальна кількість айтішників-підприємців – 183 тисячі осіб.
Як повідомив портал DOU, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, загальне зростання кількості фізосіб-підприємців за 2019 рік – лише 6%.
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Та відзначили, що зростання відбулося за всіма видами діяльності та у всіх регіонах України. Зокрема, значний відсоток нових ІТ-ФОПів припадає на Київ і Київську область – майже 40%.
► Де зафіксували найактивніше зростання
Найшвидші темпи зростання ФОПів-айтішників були саме у невеликих областях:
- Волинській;
- Рівненській;
- Івано-Франківській;
- Полтавській.
Тут кількість збільшилася на понад 25%.
Статистика зростання ФОПів-айтішників / Фото DOU
► Найпопулярніші КВЕДи
Класифікації видів економічної діяльності є різними. Однак найпопулярнішими є такі:
- комп’ютерне програмування – майже 124 тисячі осіб;
- консультування з питань інформатизації – 27 тисяч;
- обробка даних – 22 тисячі.
Статистика найпопулярніших КВЕДів / Фото DOU
► Жінки в IT-сфері
Варто зазначити, що частка жінок зросла лише на 1 відсотковий пункт. Загалом жінки зайняли лише 26% від загального числа ФОП в цій сфері. Також у великих містах жінок в цій сфері більше – майже 30%.