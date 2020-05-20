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В Україні кількість ФОПів в IT-сфері зросла на 30 тисяч осіб: дані Мін'юсту

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Кількість ФОПів айтішників в Україні зросла
Кількість ФОПів айтішників в Україні зросла / dsnews

У 2019 році кількість ФОПів в IT-сфері зросла на 22% – тобто їх стало на 30 тисяч більше. Зараз загальна кількість айтішників-підприємців – 183 тисячі осіб.

Як повідомив портал DOU, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, загальне зростання кількості фізосіб-підприємців за 2019 рік – лише 6%.

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Та відзначили, що зростання відбулося за всіма видами діяльності та у всіх регіонах України. Зокрема, значний відсоток нових ІТ-ФОПів припадає на Київ і Київську область – майже 40%.

► Де зафіксували найактивніше зростання

Найшвидші темпи зростання ФОПів-айтішників були саме у невеликих областях:

  • Волинській;
  • Рівненській;
  • Івано-Франківській;
  • Полтавській.

 Тут кількість збільшилася на понад 25%. 


Статистика зростання ФОПів-айтішників / Фото DOU

 

► Найпопулярніші КВЕДи

Класифікації видів економічної діяльності є різними. Однак найпопулярнішими є такі:

  • комп’ютерне програмування – майже 124 тисячі осіб;
  • консультування з питань інформатизації – 27 тисяч;
  • обробка даних – 22 тисячі.


Статистика найпопулярніших КВЕДів / Фото DOU

► Жінки в IT-сфері

Варто зазначити, що частка жінок зросла лише на 1 відсотковий пункт. Загалом жінки зайняли лише 26% від загального числа ФОП в цій сфері. Також у великих містах жінок в цій сфері більше – майже 30%.

IT-сфера
Гендерний поділ залежно від населення міст / Фото DOU

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Новини України Гендерна рівність Міністерство юстиції ФОПи Бізнес IT-бізнес
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