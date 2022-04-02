В Украине ликвидировали командира вражеского мотострелкового батальона

Вооруженные Силы Украины ликвидировали очередного командира батальона армии агрессора, цинично ворвавшегося на наши территории.

Оккупант был командиром батальона

Защитники уничтожили командира мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии восточного военного округа Руслана Петрухина.

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Что известно о ликвидированном комбате

В российских пабликах написали, что российский майор "героически погиб во время спецоперации в Украине"

О самом Петрухине сообщили лишь то, что он был родом из Узбекистана, а проживал в поселке Чкаловский Алексеевского района Оренбургской области России. У оккупанта остались жена и трое детей.

Уехал под надуманным предлогом о "денацификации" в чужую страну убивать украинцев и сам умер. Такова судьба у многих оккупантов во все времена,

– говорится в сообщении волонтерского сообщества.

В комментариях подписчики подчеркнули, что майор Петрухин вряд ли мог командовать ротой, как указано на скриншоте, не нашли соответствующих данных. Вероятно, в России взяли скриншот из старого видео и новую информацию о звании.

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