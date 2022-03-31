В Украине ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии

Украинские воины уничтожили оккупантов с 7 военной базы. Она дислоцируется на территории самопровозглашенной "абхазской республики".

В ВСУ констатировали, что очередная партия захватчиков присоединилась к 17-тысячной очереди на "адские развлечения". Предупредили, что все получат свои купоны со скидкой от ВСУ.

Важно ВСУ освободили от российской оккупации ряд населенных пунктов на Запорожье

Там уже ждут кадыровцы, крымские предатели и еще много рашистского мусора,

– добавили военные.

Так, у россиян возникли большие кадровые проблемы, поэтому они стягивают в Украину наемников. Правда, долго они здесь не задержатся.

Потери врага

Заметим, что по состоянию на 31 марта оккупанты уже потеряли около 17 500 своих военных.

Это ориентировочные цифры. Точно подсчитать ни потери среди личного состава, ни среди техники невозможно из-за военных действий.

Интересно – наемники РФ из Южной Осетии отказались воевать и вернулись домой: